- В концовке игры нам было очень непросто, потому что соперник оказывал сильное давление на мою команду. Это фантастический матч для нас. Для меня важно видеть, что мои футболисты показывают такое качество игры. Первые 30 минут получились отличные, потом было важно сохранить результат. В конце матча команда проделала фантастическую работу, чтобы его добиться. Планируем ли мы подниматься в верхнюю часть таблицы?Сейчас это не самое важное, важно набирать очки, - цитирует специалиста BBC Sport.