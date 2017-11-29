Пирло рассказал, чему научился у Бекхэма в «Милане»
Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло вспомнил время, проведенное в стане «россонери».
"Когда я играл за "Милан", в команде были такие исполнители, как Дэвид Бекхэм и Кларенс Зеедорф. Это самые настоящие мастера стандартных положений. Перед тем, как исполнить штрафной, мы много общались, и часто воровали идеи друг у друга.
Раньше я наблюдал, как бразилец Жуниньо исполняет стандарты. Я не мог понять, каким образом он наносит такие мощные удары. В конечном итоге, я придумал свой собственный стиль", – цитирует итальянца L'Equipe.
Напомним, Пирло и Бекхэм выступали за "Милан" с 2009 по 2010 гг.