"Когда я играл за "Милан", в команде были такие исполнители, как Дэвид Бекхэм и Кларенс Зеедорф. Это самые настоящие мастера стандартных положений. Перед тем, как исполнить штрафной, мы много общались, и часто воровали идеи друг у друга.

Раньше я наблюдал, как бразилец Жуниньо исполняет стандарты. Я не мог понять, каким образом он наносит такие мощные удары. В конечном итоге, я придумал свой собственный стиль", – цитирует итальянца L'Equipe.

Напомним, Пирло и Бекхэм выступали за "Милан" с 2009 по 2010 гг.