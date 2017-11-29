Защитник «Севильи» Клеман Лангле может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает Daily Mail, за игрой 22-летнего француза следят "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Отмечается, что обе команды АПЛ собираются обновить защитную линию.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется "Барселона", а наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью требует от руководства новых игроков в защитную линию.

В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 19 матчей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с испанским клубом действует до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 7,50 млн евро.