Украинские националисты из числа фанатских группировок Kharkiv City Patriots и донецкой The Club вызвали на разговор игроков «Шахтера».

Как сообщает «UA Футбол», ультрас и игроки «Шахтера» Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий на повышенных тонах обсудили инцидент, произошедший 25 ноября перед матчем украинской премьер-лиги с «Олимпиком». Также ультрас предъявили команде претензии за странные действия и невнятную позицию касательно войны на востоке.

Ранее сообщалось, что руководство «Шахтера» отказалось участвовать в акции «Мой папа – герой!» перед матчем с «Олимпиком». «Шахтер» отказался поддерживать благотворительную акцию и выступил против того, чтобы команда «Олимпик» и дети участников военных действий на востоке страны выходили в специальных футболках.

Итогом беседы стало то, что Степаненко пообещал, что в следующем матче вся команда выйдет в футболках в поддержку благотворительной акции «Мой папа – герой!», а Пятов заявил, что игроки много помогают украинским военным, но делают это не публично.

Отметим, что в среду «Шахтер» проведет на стадионе «Металлист» в Харькове матч Кубка страны с «Вересом».

Напомним, после начала военных действий на востоке Украины «Шахтер» стал проводить домашние матчи на «Арене Львов», а с 2017 года играет на стадионе «Металлист» в Харькове.