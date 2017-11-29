Отметим, что датский футболист выступал в мюнхенском клубе под началом нынешнего наставника "горожан".

"Гвардиола отличается от других специалистов. В мире больше нет такого тренера. Где бы он не работал, он добился успеха. Такое не часто увидишь. Каждый игрок, работавший с этим тренером, знает, насколько он требователен к себе.

Гвардиола выжимает из себя все соки. Ни одна мелочь не останется без его внимания. Каждый день этот человек пытается найти что-то новое. Он стремится к прогрессу, пытается что-то поменять и сделать команду сильнее.

Уверен, любой футболист, у которого хорошие отношения с ним, не откажется вновь поиграть под его руководством. Я – не исключение. Работая с таким тренером, вы получите все.

Что касается "Манчестер Сити", то это очень сильная команда, которая входит в число фаворитов АПЛ. Думаю, нас ждет непростая встреча, но они провели много матчей, и это футбол. Случится может всякое", – цитирует игрока "святых" Sky Sports.