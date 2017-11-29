Федор Смолов: Заключу пожизненный контракт с «Краснодаром», если сборная России выиграет ЧМ-2018
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов готов остаться в команде до конца карьеры.
На открытой тренировке форвард "быков" ответил на вопрос ребенка, который спросил его о том, что он сделает, если сборная России станет победителем домашнего чемпионата мира.
«Тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром», – ответил Смолов.
Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуются "Вест Хэм", "Наполи" и "Байер".