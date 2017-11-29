На открытой тренировке форвард "быков" ответил на вопрос ребенка, который спросил его о том, что он сделает, если сборная России станет победителем домашнего чемпионата мира.

«Тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром», – ответил Смолов.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуются "Вест Хэм", "Наполи" и "Байер".