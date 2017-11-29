Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий проголосовал за полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова при определении лучшего молодого игрока.

«Первая пятерка» - это премия, которая вручается лучшему молодому игроку РФПЛ.

Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ), Слуцкий на второе место поставил нападающего ЦСКА Федора Чалова, на третье – полузащитника «Спартака» Александра Зуева.

В число претендентов на премию также вошли полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, игрок «Уфы» Иван Обляков и нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов.