«Первая пятерка» - это премия, которая вручается лучшему молодому игроку РФПЛ.

Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ), Слуцкий на второе место поставил нападающего ЦСКА Федора Чалова, на третье – полузащитника «Спартака» Александра Зуева.

В число претендентов на премию также вошли полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, игрок «Уфы» Иван Обляков и нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов. 

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