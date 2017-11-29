Гари Линекер: Моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Трампа (фото)

Напомним, бывший нападающий "Барселоны" выступит в качестве ведущего, а помогать ему будет российская журналистка Мария Командная. Жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремлевском дворце.

Ранее стало известно, что к ним также присоединятся восемь ассистентов. В число помощников вошли Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс и первый вице-президент РФС Никита Симонян.

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