«Я решил включить Зинченко в заявку на матч с "Хаддерсфилдом" (2:1), потому что он отлично тренируется. В прошлом сезоне мы остались без Яя Туре, в этом – без Александра Зинченко. Учитывая количество игроков, которое есть в нашем распоряжении, нам приходится кем-то жертвовать. Зинченко, безусловно, очень талантливый игрок. То, как он играет, какие решения принимает – все это очень хорошо. Надеюсь, что Александр поможет нам в будущем. Он останется с нами на весь сезон», - приводит слова Зинченко Mirror.