Исполнительный директор организации «Футбол против расизма в Европе» Пиара Повар дал советы представителям ЛГБТ на ЧМ-2018.

«Мы советуем им быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ.

Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства — езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны», — цитирует Повара Daily Mail.

Напомним, чемпионат мира в России состоится с 14 июля по 15 июля 2018 года.