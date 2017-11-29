«Мы продолжим тему мечты, которую начали на жеребьевке в Санкт-Петербурге. Мы презентуем две новые песни, написанные для церемонии. Одну исполнит Лариса Долина, будет выступать ансамбль Игоря Моисеева. Другую споет Алсу», - сообщил режиссер-постановщик церемонии жеребьевки Феликс Михайлов, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что жеребьевка состоится в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря. 

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