Алсу и Лариса Долина выступят на церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Мы продолжим тему мечты, которую начали на жеребьевке в Санкт-Петербурге. Мы презентуем две новые песни, написанные для церемонии. Одну исполнит Лариса Долина, будет выступать ансамбль Игоря Моисеева. Другую споет Алсу», - сообщил режиссер-постановщик церемонии жеребьевки Феликс Михайлов, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что жеребьевка состоится в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря.