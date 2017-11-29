«Я принимал участие в трех жеребьевках - в ЮАР, в Бразилии и вот теперь в России. Это «утка», никакой правды здесь нет. Я могу пригласить вас на сцену, и вы можете сами убедиться, что есть шарики разных цветов, но больше они ничем не отличаются - они одинакового размера и температуры», - приводит слова Унгера «Р-Спорт».

Напомним, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018 пройдут 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.