- Некоторые задаются вопросом, а все-таки команда хотела выйти на ЧМ-2018 в Россию?

- Конечно, хотели. Но не очень хочется возвращаться уже к этой теме. Когда ехал в сборную играть со Словакией, то был без настроения, никому не давал интервью, потому что жил еще тем днем, когда играли против Хорватии.

Лично я был очень мотивирован. И думаю, что аналогично все партнеры по сборной. Поэтому это было большое разочарование, и не хочется опять к этому возвращаться. Скажу, что команда очень хотела попасть на чемпионат мира, а там бы уже разбирались, играли бы или не играли в России, - цитирует Коноплянку «Футбол 24».

Напомним, что сборная Украины не смогла выйти в финальную часть ЧМ-2018, заняв третье место в своей отборочной группе.