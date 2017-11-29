Фан-зоны Фестиваля болельщиков будут организованы в 11 городах России, где будут проходить матчи ЧМ-2018.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.  

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