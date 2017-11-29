Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков и бывший игрок сборной Франции Марсель Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в РФ

Фан-зоны Фестиваля болельщиков будут организованы в 11 городах России, где будут проходить матчи ЧМ-2018.

Александр Кержаков🇷🇺 и Марсель Десайи🇫🇷 - Послы Фестиваля болельщиков FIFA в России🙌🙌🙌 pic.twitter.com/s1B27s9RSd — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 29 ноября 2017 г.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.