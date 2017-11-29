- Станислав Черчесов говорил, что отношение болельщиков к сборной изменилось в лучшую сторону. Что скажете вы?

- Кубок конфедераций показал, насколько болельщики были заинтересованы в турнире и в положительном результате сборной. Может, где-то мы и уступали, в классе, но за счет эмоций могли переломить ход встреч. Главное, чтобы футболисты и болельщики были единым целым. Это поможет добиться поставленных целей.

- ФИФА провела пробную жеребьевку. России выпали Египет, Австралия и Швейцария. Как вам группа?

- Не люблю давать прогнозы. Но чемпионат мира сам по себе турнир, где возможны неожиданные результаты. К тому же дома и стены помогают. Мы можем справиться с любым соперником, главное, играть в свою силу.