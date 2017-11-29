- К сожалению, в сборной России нет выдающегося игрока, который может решить исход матча. Нужно биться всей командой, не помешает удача, а также сильный тренер. Важны и болельщики. В 1998 году нам повезло, что играли на домашнем ЧМ, поддержка фанатов очень помогла. Болельщики должны оказывать давление на игроков, чтобы те выступали на пределе своих возможностей, - сказал Десайи.