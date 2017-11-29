- Необычная профессия для меня, но мне понравилось. Забрал пиццу, приехал в гости к такой классной семье. Мы поговорили и обменялись пожеланиями. Всегда рад помогать и участвовать в благотворительных проектах. Это очень важно, и мы, спортсмены, как и все люди должны стараться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, - приводит слова Ивановича официальный сайт "Зенита".

В рамках акции было собрано 1 миллион 806 тысяч рублей для лечения Вани Ковалева.

Напомним, ранее в акции принимали участие другие игроки и тренеры «Зенита»: Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито - цирковым артистом, Маурисио - таксистом, Кокорин - продавцом пышек, Владислав Радимов - спасателем МЧС, Ломбертс - Петром I.