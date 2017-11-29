Иранские болельщики выступили с просьбой к телеведущей Марии Командной не одеваться слишком сексуально для жеребьевки ЧМ-2018.

Как сообщает Bild, согласно закону страны, иранский государственный канал IRIB, который будет показывать жеребьевку, должен будет прекратить трансляцию, если в эфире появится недостаточно одетая женщина.

В связи с этим, многие поклонники футбола из Ирана обратились к Командной с просьбой ответственно подойти к выбору наряда.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2018 состоится первого декабря в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.