Как сообщает Bild, согласно закону страны, иранский государственный канал IRIB, который будет показывать жеребьевку, должен будет прекратить трансляцию, если в эфире появится недостаточно одетая женщина.

В связи с этим, многие поклонники футбола из Ирана обратились к Командной с просьбой ответственно подойти к выбору наряда.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2018 состоится первого декабря в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.

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