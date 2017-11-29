Как сообщает испанское СМИ, приоритетным вариантом для "Реала" является форвард "Интера" Мауро Икарди. Сообщается, что миланский клуб запросил за футболиста 100 миллионов евро.

Кроме Икарди, в список возможных приобретений мадридского клуба входят Алексис Санчес, Тимо Вердер и Федор Смолов.

Однако, как отмечает издание, возможные проблемы с адаптацией Смолова не играют в его пользу.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Смоловым интересуется "Наполи". Контракт форварда с краснодарским клубом рассчитан до 2019 года. 

В товарищеском матче со сборной Испании, который прошел 14 ноября, Смолов оформил дубль. 

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