Форвард сборной России и «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает испанское издание Marca,

Как сообщает испанское СМИ, приоритетным вариантом для "Реала" является форвард "Интера" Мауро Икарди. Сообщается, что миланский клуб запросил за футболиста 100 миллионов евро.

Кроме Икарди, в список возможных приобретений мадридского клуба входят Алексис Санчес, Тимо Вердер и Федор Смолов.

Однако, как отмечает издание, возможные проблемы с адаптацией Смолова не играют в его пользу.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Смоловым интересуется "Наполи". Контракт форварда с краснодарским клубом рассчитан до 2019 года.

В товарищеском матче со сборной Испании, который прошел 14 ноября, Смолов оформил дубль.