Сергей Шнуров: Назаров, не надо мне увыкать. Проигравшим себя не мыслю
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил актеру Дмитрию Назарову на его песню, посвященную победе «Спартака» над «Зенитом» (2:1).
«Пишет песни мне актер в авторитете,
Сожалеет, что, мол я не из Москвы.
В москвичи я никогда не метил,
Что для вас, наверное, – увы.
Но Москва, она не из резины,
Хватит Путина с Нагиевым и так,
Мне совсем уж невообразимо
Переехать и кричать, – «Спартак».
И пускай мной недоволен кто-то,
Один город у одной команды.
Я люблю свое родимое болото!
За него я надрываю гланды,
В том числе на стадионе вашем,
Летом мы играли «Ленинградом». Я себя не мыслю проигравшим.
Так что, мне увыкать тут не надо», - написал Шнуров в своем Instagram.
Пишет песни мне актёр в авторитете, Сожалеет, что мол я не из Москвы. В москвичи я никогда не метил, Что для вас, наверное, - увы. Но Москва, она не из резины, Хватит Путина с Нагиевым и так, Мне совсем уж невообразимо Переехать и кричать, - «Спартак». И пускай мной недоволен кто-то, Один город у одной команды. Я люблю своё родимое болото! За него я надрываю гланды, В том числе на стадионе вашем, Летом мы играли «Ленинградом». Я себя не мыслю проигравшим. Так что, мне увыкать тут не надо.