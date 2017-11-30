Футболисты «Арсенала» на своем поле взяли верх над «Хаддерсфилдом» в матче 14-го тура чемпионата Англии со счетом 5:0.

В составе лондонской отличились Александр Ляказетт, Алексис Санчес, Месут Озил и Оливье Жиру, оформивший в этом матче дубль.

После этой игры «Арсенал» набрал 28 очков находится на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд Таун» с 15 очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Арсенал» 2 декабря на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». В тот же день «Хаддерсфилд» в гостях встретится с «Эвертоном».

АПЛ

14-й тур

«Арсенал» - «Хаддерсфилд Таун» - 5:0 (1:0)

Голы: Ляказетт, 3 (1:0). Жиру, 68 (2:0). Санчес, 69 (3:0). Езил, 72 (4:0). Жиру, 87 (5:0).