Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Труа» в матче 15-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе «ПСЖ» голами отметились Неймар и Эдинсон Кавани.

Отметим, что на 41-й минуте матча нападающий парижан Кавани не реализовал пенальти.

После этой игры «ПСЖ» набрал 41 очко и продолжает лидировать в чемпиоте. «Труа» с 18 очками находится на 13-м месте.

В следующем туре «ПСЖ» 2 декабря в гостях сыграет со «Страсбургом».

Лига 1

15-й тур

«ПСЖ» - «Труа» - 2:0 (0:0)

Голы: Неймар, 73 (1:0). Кавани, 90 (2:0).

Нереализованный пенальти: Кавани, 41.