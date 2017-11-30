Голы Неймара и Кавани помогли «ПСЖ» взять верх над «Труа»
Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Труа» в матче 15-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.
В составе «ПСЖ» голами отметились Неймар и Эдинсон Кавани.
Отметим, что на 41-й минуте матча нападающий парижан Кавани не реализовал пенальти.
После этой игры «ПСЖ» набрал 41 очко и продолжает лидировать в чемпиоте. «Труа» с 18 очками находится на 13-м месте.
В следующем туре «ПСЖ» 2 декабря в гостях сыграет со «Страсбургом».
Лига 1
15-й тур
«ПСЖ» - «Труа» - 2:0 (0:0)
Голы: Неймар, 73 (1:0). Кавани, 90 (2:0).
Нереализованный пенальти: Кавани, 41.