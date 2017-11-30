Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

«Обследование выявило повреждение приводящей мышцы бедра. Футболисту предстоит лечение и индивидуальная работа.

В медицинском штабе заверили, что будут приложены все усилия для скорейшего возвращения Владислава на поле; возможно, он поможет команде в матчах этого года», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».