- Я верил, что мы можем забить, но, честно говоря, думал, что все уже кончено. «Саутгемптон» защищался в течение 90 минут, они отлично справились с «Эвертоном» (4:1), поэтому я не ожидал, что они так сыграют сегодня вечером.

Стерлинг - герой матча, и я очень счастлив за него. Он особенный футболист, и это был потрясающий гол. Это более чем важно, это просто великолепно, - цитирует Гвардиолу ВВС.

Добавим, что «Манчестер Сити» в компенсированное время смог вырвать победу в матче с «Саутгемптоном». На 6-й добавленной минуте отличился Рахим Стерлинг.