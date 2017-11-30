- Мы хорошо начали, но потом потеряли концентрацию, что позволило «Хаддерсфилду» вернуться в игру.

После второго гола мы внезапно заиграли гораздо свободнее и прибавили в технике - в частности, Озил показал, что на он способен, - цитирует Венгера ВВС.

Добавим, что после этой победы «Арсенал» набрал 28 очков находится на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Арсенал» 2 декабря на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».