Арсен Венгер: В этом матче Озил показал, на что он способен
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 14-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (5:0).
- Мы хорошо начали, но потом потеряли концентрацию, что позволило «Хаддерсфилду» вернуться в игру.
После второго гола мы внезапно заиграли гораздо свободнее и прибавили в технике - в частности, Озил показал, что на он способен, - цитирует Венгера ВВС.
Добавим, что после этой победы «Арсенал» набрал 28 очков находится на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Арсенал» 2 декабря на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».