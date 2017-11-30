- Спасибо, это все, что я сказал Мохамеду Салаху после матча. В матче со «Сток Сити» у нас было много работы. Достаточно трудностей доставлял Питер Крауч, да и вся команда была хороша. Но мы должны были продолжать бороться и забить второй мяч. Мы заслужили эту победу и сейчас очень счастливы, - цитирует Клоппа ВВС.

Добавим, что Салах вышел на замену на 67-й минуте встречи и отметился дублем в ворота соперника.