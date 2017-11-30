- Сегодня мы создали множество шансов, не позволив сопернику подойти к своим воротам, благодаря чему снова сыграли на ноль. Если в матчах такого рода не удается забить быстрый гол, приходится запасаться терпением и прикладывать массу усилий в атаке, однако при этом действовать крайне осторожно, чтобы не пропустить ответный выпад соперника.

Конечно, стремление победить может привести к тому, что команда начнет атаковать всеми силами, но это может привести к потере баланса. Мои футболисты такого никогда не допустят. Они сыграли очень умно и добились хорошей победы. Без качественного футбола такие матчи выиграть сложно.

Мы становимся лучше. Мы пробуем другую игровую модель, и я имею возможность чередовать разные тактические схемы, что дает мне варианты для выбора, - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что после этой победы «Челси» набрал 29 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 2 декабря подопечные Антонио Конте на своем поле примут «Ньюкасл».