- Будет правильно извиниться за то, что произошло во время игры. В первом тайме игроки «Суонси» затягивали время, на что я несколько раз обращал внимание четвертого арбитра. Но это ничего не меняло, чем я был крайне разочарован. Я попытался указать на это еще раз, но главный арбитр принял такое решение. Повторяюсь, я приношу извинения за этот инцидент. Я был раздосадован и совершил ошибку, - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Добавим, что в конце первого тайма Конте поспорил с арбитром о неназначенном угловом, после чего был удален со скамейки запасных.