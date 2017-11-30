- Сборная России - абсолютно непредсказуемая команда. Поэтому не хочется рассуждать, кого бы мы предпочли видеть в своей группе. На все пусть будет воля жребия. Для нас жеребьевка, как бы она ни сложилась, не может стать удачной или неудачной, - цитируют Мутко «Известия».

Напомним, что церемония жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве в 18:00 мск. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.