Виталий Мутко: Сборная России — абсолютно непредсказуемая команда
Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился ожиданиями от результатов предстоящей жеребьевки финальной части ЧМ-2018.
- Сборная России - абсолютно непредсказуемая команда. Поэтому не хочется рассуждать, кого бы мы предпочли видеть в своей группе. На все пусть будет воля жребия. Для нас жеребьевка, как бы она ни сложилась, не может стать удачной или неудачной, - цитируют Мутко «Известия».
Напомним, что церемония жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве в 18:00 мск. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.