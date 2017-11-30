- Замечательный матч! Болельщики ликовали в последние секунды, и мы были рады отпраздновать победу вместе с ними. Приношу извинения (рефери): я не мог сдерживать свою радость! Хотелось бежать и праздновать гол вместе со Стерлингом, но я не такой быстрый!..

Мы наслаждаемся такими победами: когда команды выигрывают серию матчей, то нередко теряют бдительность, но были настроены на борьбу и очень довольны результатом. Важно, чтобы команда знала вкус побед. Наши ребята забивают голы с большим удовольствием! - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Добавим, что «Манчестер Сити» в компенсированное время смог вырвать победу в матче с «Саутгемптоном». На 6-й добавленной минуте отличился Рахим Стерлинг.