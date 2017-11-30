Антонио Конте: У Луиза выявили скопление жидкости в коленном суставе
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о повреждении защитника лондонской команды Давида Луиза.
- У него выявили скопление жидкости в коленном суставе, в связи с чем нам надо очень осторожно оценить возможное время его восстановления. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. Мы играем каждые три дня и мне нужны все мои футболисты, - передает Конте официальный сайт «Челси».
Ранее сообщалось, что Давид Луиз может перейти в «Реал».
В текущем сезоне Луиз провел за «Челси» 13 матчей и забил два гола.