- У него выявили скопление жидкости в коленном суставе, в связи с чем нам надо очень осторожно оценить возможное время его восстановления. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. Мы играем каждые три дня и мне нужны все мои футболисты, - передает Конте официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что Давид Луиз может перейти в «Реал».

В текущем сезоне Луиз провел за «Челси» 13 матчей и забил два гола.