- В том, что давление на Россию активизировалась именно перед жеребьевкой ЧМ, нет ничего удивительного. Все уже немного забыли, но то же самое было и перед Олимпиадой в Сочи. Просто в тот раз были другие акценты, оценки и направления удара. Думаю, это будет продолжаться еще долго.

Мы должны это пережить, защитить своих спортсменов и поддержать их. Мы согласились с тем, что у нас есть проблемы. Только их подают так, как это нужно определенным лицам. Мы же исходим из того, что это не только наша вина. Это также вина и WADA - они определяли стандарты контроля и каждый год пересогласовывали назначения руководителей. Это очень долгий разговор. Просто сейчас медиа сделали так, будто мы - организаторы всего процесса, - цитируют Мутко «Известия».

Напомним, что на данный момент многие отечественные спортсмены пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад, а их результаты с Игр в Сочи аннулированы.