Бразильский «Гремио», завоевав Кубок Либертадорес, стал последним участником клубного чемпионата мира 2017 года.

Помимо бразильского клуба в турнире примут участие «Реал» (Испания), «Пачука» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Видад» (Марокко) и «Аль-Джазира» (ОАЭ).

Добавим, что клубный чемпионат мира пройдет с 6 по 16 декабря 2017 года в ОАЭ и станет 14-м розыгрышем, организуемым ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций.