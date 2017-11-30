"Приятно – за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру, что его даже копируют. Хочется, чтобы на чемпионате мира в России зажглись новые звезды уровня великого Льва Яшина", – написал Сорокин в своем твиттере.

Напоним, 1 декабря в Кремле состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира.

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