"Приятно – за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру, что его даже копируют. Хочется, чтобы на чемпионате мира в России зажглись новые звезды уровня великого Льва Яшина", – написал Сорокин в своем твиттере.

⚡️Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!

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ℹ️Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин 🇷🇺👏 pic.twitter.com/LzCrSJIfiA — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.

Напоним, 1 декабря в Кремле состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира.