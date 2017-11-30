Алексей Сорокин: Приятно, что официальный плакат ЧМ-2018 всем понравился
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что ему приятно внимание к официальному плакату ЧМ-2018.
"Приятно – за сутки официальный плакат ЧМ-2018 завоевал так много поклонников по всему миру, что его даже копируют. Хочется, чтобы на чемпионате мира в России зажглись новые звезды уровня великого Льва Яшина", – написал Сорокин в своем твиттере.
⚡️Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.
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ℹ️Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин 🇷🇺👏 pic.twitter.com/LzCrSJIfiA
Напоним, 1 декабря в Кремле состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира.