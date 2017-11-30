Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни прокомментировал свой гол с центра поля в ворота «Вест Хэма» в 14-м туре АПЛ (4:0).

«Я пробил так, как никогда раньше. Это один из лучших моих голов, если не лучший. Я доволен, что у меня получилось забить мяч таким образом», — приводит слова Руни RT со ссылкой на твиттер "Эвертона".

Don Wayne Rooney desde su casa. Siempre en su barco pic.twitter.com/eZ3zaLI7G6 — Pablitodemivida (@pablitodemivida) 29 ноября 2017 г.

Отметим, что Руни в матче с "молотобойцами" оформил хет-трик.