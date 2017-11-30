«Я пробил так, как никогда раньше. Это один из лучших моих голов, если не лучший. Я доволен, что у меня получилось забить мяч таким образом», — приводит слова Руни RT со ссылкой на твиттер "Эвертона".

Отметим, что Руни в матче с "молотобойцами" оформил хет-трик.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.