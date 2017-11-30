«У меня не было шансов попасть в команду на первенство планеты. Я привык реально оценивать свои возможности. Если на протяжении года я получал мало игровой практики в клубе, то надеяться на приглашение в сборную было глупо.

В тот момент я отчетливо представлял, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я всю жизнь хотел посвятить себя развитию футбола в нашей стране в целом и своего родного клуба в частности. Не представлял, что могу закончить карьеру не в «Зените», — цитирует Кержакова RT.