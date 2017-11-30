«Не хочу ничего обещать, но во всяком случае на сегодняшний момент не думаю сменить команду, - сказал в интервью France Football аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. - Я получил новый номер – десятку, это большая честь. Но в современном футболе, нельзя определенно сказать, что будет завтра». На вопрос, возможно ли в будущем такое же соперничество у Дибала с Неймаром, какое сейчас у Месси с Роналду, аргентинец ответил так: «Было бы здорово! Криштиано и Месси замечательные футболисты, но Неймар почти такого же класса и вполне может рассчитывать на «Золотой мяч». Я тоже все делаю для того, чтобы достичь этого уровня. В детстве во время каникул летом мы собирались у костра. Однажды заговорили, кто о чем мечтает. Я сказал, что моя мечта – стать лучшим футболистом мира, это значит, получить «Золотой мяч». Месси и Роналду вдвое превысили статистические показатели прежних звезд! Трудно забивать по шестьдесят голов за сезон, но нет ничего невозможного».