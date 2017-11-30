Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, кто мог бы побить его рекорд по голам в национальной команде.

На данный момент у Кержакова 30 голов в составе сборной России.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это сделали ребята, с которыми я играл: Александр Кокорин, Артем Дзюба и Фtдор Смолов. Мне будет приятно, если они это сделают.

Если у них не получится, то пусть тогда мой сын станет рекордсменом. В идеале пусть сначала нынешние футболисты побьют мой рекорд, а потом мой сын их превзойдет», — приводит слова Кержакова RT.

Напомним, Смолов и Дзюба забили по 11 голов в составе сборной, а у Кокорина 12 мячей.