Футболисты поздравили друг друга в том порядке, в котором их сборные получили путевки на турнир. Начинает поздравления Федор Смолов, а заканчивает Джефферсон Фарфан – сборная Перу последней завоевала путевку на ЧМ-2018.

Первую часть поздравления игроки произнесли на своем родном языке, а вторую – на языке той команды, которой было адресовано их поздравление. 

 

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