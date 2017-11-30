Лидеры 32 стран поздравили друг друга с выходом в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

Футболисты поздравили друг друга в том порядке, в котором их сборные получили путевки на турнир. Начинает поздравления Федор Смолов, а заканчивает Джефферсон Фарфан – сборная Перу последней завоевала путевку на ЧМ-2018.

Первую часть поздравления игроки произнесли на своем родном языке, а вторую – на языке той команды, которой было адресовано их поздравление.