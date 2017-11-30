"Я не вижу ни одной команды сильнее сборной Испании. Сборные Германии и Бразилии могут показать сильную игру, но они не превосходят нашу команду. Успешное выступление на чемпионате мира - задача сложная, и здесь не последнюю роль играет везение.

Если удача улыбнется, будешь продолжать выступление. Иначе возвращаешься домой. Но от нашей команды у меня положительные впечатления", - цитирует Алонсо Marca.



Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России.