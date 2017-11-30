В интервью газете L’Equipe на вопрос, какой тренер больше всего его удивил за всю карьеру, бывший полузащитник сборной Франции чемпион Европы 1984 года Ален Жиресс назвал аргентинца Луиса Карнилья: «До «Бордо» он тренировал «Реал», «Интер», работал с Ди Стефано, Пушкашем, Генто… Потрясающий послужной список. Но длительность тренировок он варьировал в зависимости от… роста футболистов. Минут сорок пять поработали, подзывал Жан-Марка Ферратжа (рост 165 см – прим. ред.) и меня (162 см): «Малыши, все! Закончили!» Мы голову ломали: почему, может быть, делаем что-то не так? Потом в раздевалку приходили другие – один за другим: все выше и выше. И самыми последними - «шкафы»: Токо, Андре Ферри… Мы их подкалывали: «Ну что, ребята, хорошо быть верзилами?»