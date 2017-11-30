«Бразилия готова к встрече с любым соперником. Мы тренируемся так, чтобы не бояться никого, с кем бы мы ни играли. Это чемпионат мира, здесь играют лучшие команды. Нельзя выбрать одну команду, думая, что она будет слабее остальных», - приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.

Напомним, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремлевском дворце в Москве.

«Конечно, не терпится узнать, с кем нам предстоит играть, но не думаю, что это будет многое значить. Это (жеребьевка) один из тех случаев, когда ты ставишь попкорн в микроволновку и собираешь свою семью и друзей у телевизора. Удача? Я не думаю, что сама по себе она способна помочь команде выиграть чемпионат», - отметил Неймар.