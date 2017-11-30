Посол ФИФА от Нижнего Новгорода и футбольный тренер Дмитрий Черышев рассказал, что думает об интересе «Реала» к Федору Смолову.

- Верите в реальность "Реала" для Смолова?

- Если Федор действительно находится в списках "Реала", буду только рад. Наконец-то ребята начнут уезжать в европейские чемпионаты. Думаю, в этих чемпионатах они прибавят еще больше и уровень сборной вырастет.

- Но Смолов был бы запасным?

- Почему? В любой европейской команде есть конкуренция. Нужно каждый день доказывать, что ты игрок основного состава. Если Смолов туда поедет, все будет зависеть от него. Нужно быть конкурентоспособным.

- Можете представить Смолова на месте Бензема?

- Могу, но он должен доказывать, что является игроком основного состава.