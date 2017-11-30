– Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице. Вчера, возвращаясь с автографсессии Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом мерседесе. Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала что ей делать. Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно, он говорит «Сдай назад», я в ответ «Давай не рассказывай сам разберусь что делать».



На это он начал бычится и резко к моей голове приблизился (быканул). Потом отошел на шаг два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, я собрался выйти, дальше память пропала, очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю как я смог проехать эти 30 метров, – написал Терентьев. В конце сообщения футболист выразил надежду, что виновный будет наказан, а также разместил фотографию подозреваемого. Однако через несколько минут удалил свой пост.

Напомним, 29 ноября Терентьев на своем автомобиле не поделил территорию с другим транспортным средством. В результате конфликта на игрока "Зенита" напали два человека, футболист получил травму головы и перелом носа.

В текущем сезоне Терентьев провел 8 матчей, в том числе три - в Лиге Европы.