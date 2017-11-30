Футболисты сборных Швейцарии и Сербии во время ЧМ-2018 планируют базироваться в Самарской области.

Как собщает "Р-Спорт", Самарская область готовит к турниру три базы – загородный клуб "Русская Охота", базу футбольного клуба "Крылья Советов", а также школу "Академия" в Тольятти.

В этом регионе во время чемпионата мира планируют базироваться две сборные – Швейцарии и Сербии. Швейцарцы поселятся на время турнира в Тольятти, а сербы хотят использовать комплекс "Русская Охота".