«Не буду отрицать, что в его услугах заинтересовано даже больше команд, чем пишут. Но в футболе никогда не знаешь, что будет в будущем. У него есть контракт, он думает об «Интере», доволен тем, что делает, и стремится к максимуму. Что касается его стоимости, то его цена не менее 200 млн евро. Эта сумма никого пугать не должна. Если клуб готов заплатить, то решение будет зависеть уже от игрока», - приводит слова Ванды Икарди Corriere dello Sport.

Икарди в текущем сезоне серии А провел 14 игр за «Интер», забив 15 голов и отдав одну голевую передачу. В его кандидатуре заинтересован мадридский «Реал».