Карякин является послом чемпионата мира-2018 от Екатеринбурга.

«Конечно, болею за Россию, но было бы интересно увидеть сборную Аргентины, ведь Аргентина и «Дакар» очень близки друг к другу. Увидеть в деле их, как они играют. И сборную Испании. Посмотрим, как сложится все. Но мы, конечно, будем рады любой команде, ведь чемпионат мира – это априори крутое событие», - приводит слова Карякин «Р-Спорт».

Напомним, что жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце Москвы.