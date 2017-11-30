Как заявил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, это вызвано требованиями ФИФА и отклонениями от прежних проектов.

В рамках общения с журналистами на III Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов рассказал о том, на какой стадии в настоящий момент находятся проекты стадионов, которые должны быть построены к чемпионату мира по футболу-2018.

«Проектная документация всех стадионов уже прошла рассмотрение в Главгосэкспертизе России. Однако в настоящий момент на экспертизу заходят откорректированные проекты», - ответил руководитель главного экспертного ведомства на вопрос «Советского спорта».

Игорь Манылов пояснил, что необходимость корректировки проектов и их повторного рассмотрения экспертами была вызвана постановкой дополнительных требований к обеспечению безопасности спортивных объектов, а также новых требований ФИФА к объектам проведения чемпионата мира по футболу.

«Корректировка и повторное рассмотрение Главгосэкспертизой России проектной документации по стадионам, уже получившим положительное заключение государственной экспертизы, осуществляется в соответствии с положениями градостроительного кодекса в связи с отклонениями параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которых выявилась в процессе строительства», - заметил спикер. – «Кроме того, необходимо учесть и рекомендации ФИФА, сформулированные по итогам шестого осмотра объектов чемпионата».

Отвечая на вопрос о предполагаемых сроках этой работы, Игорь Манылов напомнил, что с учетом того, что до чемпионата времени осталось уже совсем немного, государственная экспертиза должна быть проведена в сжатые сроки.