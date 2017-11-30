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Сборная России на правах хозяйки турнира попала в первую корзину с командами Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции. Это значит, что с этими сборными Россия не встретится на групповой стадии.

«Советский спорт» предлагает Вам выбрать группу для нашей сборной.

Напомним, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.

Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. На ЧМ впервые будет использована система видеоповторов.

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