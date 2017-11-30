1 декабря в Кремле в 18:00 (мск.) начнется официальная жеребьевка групповой стадии чемпионата мира 2018 года.

Сборная России на правах хозяйки турнира попала в первую корзину с командами Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции. Это значит, что с этими сборными Россия не встретится на групповой стадии.

«Советский спорт» предлагает Вам выбрать группу для нашей сборной.

Кто попадется сборной России из второй корзины? Испания

Перу

Швейцария

Англия

Колумбия

Мексика

Уругвай

Хорватия

Напомним, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.

Кто попадется сборной России из третьей корзины? Дания

Исландия

Коста-Рика

Швеция

Тунис

Египет

Сенегал

Иран

Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. На ЧМ впервые будет использована система видеоповторов.