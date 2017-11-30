Церемония жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в 18:00.

«На мероприятие в Государственный Кремлевский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд - участниц чемпионата мира. По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр», - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что перед жеребьевкой Путин встретится со звездами мирового футбола. В церемонии примут участие аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, испанец Карлес Пуйоль, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс и уругваец Диего Форлан.